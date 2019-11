Ginnastica Funzionale: il Consigliere Canottieri Partenio di Maiori Mauro Noio nominato coach Regionale

Grande traguardo per Mauro Noio, consigliere A.S.D. Canottieri Partenio di Maiori il quale è stato nominato coach per la Regione Campania per la Wta Functional Training Academy. Si tratta della cosiddetta ginnastica funzionale, o allenamento funzionale, ovvero un’attività motoria eseguibile in palestra o all’esterno finalizzata a migliorare il movimento dell’uomo e l’esplicazione delle funzioni motorie quotidiane.

L’approccio a questo genere di esercizi è variegato, a seconda del livello o dell’intensità voluta. A tal proposito vengono utilizzati spesso piccoli attrezzi come funi, sacchi, gomme di camion, tutto ciò che può essere utile per muovere il corpo nei tre piani: sagittale, frontale e trasverso. Si parte dal proprio corpo considerato come sovraccarico (mediante sbarre per trazioni o per parallele, piegamenti a terra, balzi pliometrici, ecc) fino ad arrivare ai mezzi di circostanza quali massi, tronchi, ruote, funi, catene, passando per tutti gli attrezzi convenzionali quali kettlebells, palle mediche, elastici, clubbells, sacche ripiene di sabbia (sandbags, bulgarian bags) o di acqua (flowbags), tubi contenenti acqua (water pipe), anelli (power ring), flying (usando il proprio peso in sospensione), Bosu, Fit Ball, tavolette propriocettive e via dicendo, senza dimenticare i sempre validi bilancieri e manubri.

Come si legge sul sito ufficiale WTA, “il Metodo WTA, rimette al centro l’individuo e quello che nel suo potenziale è in grado di fare quando si allena, MUOVERSI in totale fluidità e controllo del proprio corpo in ogni sua parte. E per far questo inizia da una valutazione chiara e precisa sulle capacità neuro-motorie e biomeccaniche della persona per risalire al suo punto di partenza e da questo poi segue una progressione scientifica che parte dalla Mobilità Articolare e poi arriva gradualmente alla costruzione delle abilità neuro-motorie e delle qualità fisiche”.

Contentissimo Noio:

“3 Aggettivi:

DETERMINAZIONE

-AMBIZIONE

-PROFESSIONALITÀ

CHI SEMINA RACCOGLIE….

Un percorso senza fine che aumenta giorno dopo giorno FAME, SETE e VOGLIA di scalare la cima più alta… Un altro GRANDE ed IMPORTANTE tassello si aggiunge al mio cammino… Rappresentare la mia regione, per un ente di livello internazionale è a dir poco emozionante… Poter essere un punto di riferimento è per me

una conferma importante che rafforza la consapevolezza di svolgere il mio lavoro con PROFESSIONALITÀ e DEDIZIONE”.