Ginnastica, C.A.G. Penisola Sorrentina portacolori della Campania a Ragusa

All’ Olympia Sporting Club di Monteruscello, dotato delle più moderne ed efficienti attrezzature, con l’organizzazione della locale società Valentina 90 di Maria Longobardi, si è svolta la 2^ e definitiva prova del Campionato regionale di squadra allieve Gold della Federazione Ginnastica d’Italia. Confermati i risultati della 1^ prova con il successo della Ginnastica Salerno di Massimo Gallina davanti al C.A.G. Napoli di Alberto Savarese nella Gold 1. Nella Gold 2 si è imposto il C.A.G. Penisola Sorrentina di Rossana De Martino, che ha preceduto il C.G.A. Stabia di Angelo Radmilovic. Nella Gold 3A successo del C.G. Ischia di Mario D’Agostino, davanti alla Morgana 999 Villaricca di Vera Siligo, alla Ginnastica Salerno, alla Vanema’S Bacoli di Anna Illiano e alla Quasar Alessandro Imbaldi guidata da Francesca Imbaldi. Appuntamento alla fase interregionale zona tecnica 6, in programma a metà novembre a Ragusa, nella Palestra Coni della Scuola Regionale dello Sport. Presso il Centro Tecnico di Castellammare di Stabia, per la sezione maschile nella Gold 1 successo del sodalizio di casa, C.G.A. Stabia di Angelo Radmilovic e nella Gold 2 della Ginnastica Campania 2000 Napoli di Salvatore Galasso. Per loro, invece, l’appuntamento nazionale sarà a Modena nello stesso weekend.