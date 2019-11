Furore . Avviso selezione per posto fisso di Istruttore per i vigili urbani

Furore , Costiera amalfitana . Avviso selezione per posto fisso di Istruttore per i vigili urbani .L’amministrazione della cittadina della Costa d’ Amalfi ha pubblicato un bando per la Copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e con orario pieno di categoria C – Istruttore di vigilanza – Agente di Polizia Locale. Attivazione procedura di mobilità volontaria tra Enti. Approvazione avviso di selezione del Comune di Furore bando per istruttore Polizia Municipale .

Furore bando per istruttore Polizia Municipale