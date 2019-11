Il francobollo di Positano per gli auguri di Natale. Il consiglio di Massimo Capodanno. Di che si tratta? Il nostro Massimo ci impreziosisce di chicche che riguardano la perla della Costiera amalfitana. Come il francobollo emesso il 17 maggio 1997 disegnato da Pier Niccolò Arghittu per Acireale, Formia, Ravenna e Positano. Nel francobollo di 800 lire è stato messo il leone della Rotonda, frutto di uno scambio con la Repubblica di Amalfi, un rametto di limone e lo stemma di Positano con la scalinatella, che contendiamo con Capri, la Chiesa Santa Maria Assunta e la Spiaggia Grande. Il valore della nuova serie è di sessanta centesimi, ma è davvero da non perdere e usare per gli auguri delle Feste.. Bravo Max e grazie da Positanonews .