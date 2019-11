Francesco Borgonovo ospite al Centro Studi Pietro Golia di Napoli per presentare il libro su Bibbiano

Giovedì 7 Novembre 2019, alle ore 18:00, presso il Centro Studi Pietro Golia di Napoli si svolgerà la presentazione del libro “Bibbiano, i fabbricanti di mostri” scritto da Francesco Borgonovo (giornalista di Panorama e vicedirettore de La Verità) ed Antonio Rossetto (inviato di Panorama e collaboratore de La Verità). Insieme a Borgonovo, ne discuteranno Lina Lucci (vicepresidente del Centro Studi Pietro Golia) e Carmine Ippolito (avvocato).

Un incontro importante quello proposto dal Centro Studi Pietro Golia perché, come afferma Maurizio Belpietro nella sua prefazione al libro: «Lo scandalo della santa inquisizione che aveva potere di vita o di morte su genitori e figli non può essere archiviato così, come un caso dell’estate, morto e sepolto con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi.»