Fondazione Ravello. Della Pietra vuole smarcarsi “Non è colpa mia le indagini”, Nicola Amato insiste “Si chiarisca”

Ravello, Costiera amalfitana. L’ avvocato Lelio Della Pietra, componente l’ultimo Consiglio Generale d’Indirizzo della Fondazione Ravello, scaduto l’anno scorso ha fatto sapere tramite il sito Il Vescovado che non c’entra niente con la situazione attuale. Il suo “dossier” corposo di denunce sulla gestione del Ravello Festival riguarda maggiormente il periodo di Maffettone e dintorni . Strano questo intervento dell’avvocato di Luigi De Magistris sindaco di Napoli. In effetti in consiglio comunale si sarebbe evidenziato re ipsa il fatto, una volta discusso pubblicamente e in maniera trasparente questo dossier. Mentre dalla difesa di Secondo Amalfitano la sua sospensione da Villa Rufolo apparrebbe frutto di scontro politico con Felicori, nominato dalla Regione Campania per un commissariamento chiesto dal sindaco Salvatore Di Martino. Un Commissario che però ha fallito il suo compito nei termini previsti dalla legge, sei mesi, ora prorogati, e si attribuisce compiti e competenze non strettamente suoi, agendo , secondo Di Martino, addirittura come un “podestà”, mentre il progetto di mettere in rete Audistorium Oscar Niemeyer, Palazzo Episcopio e Villa Rufolo langue, con inevitabili disagi e disservizi. Nicola Amato ci tine a precisare alcuni punti .

All’indomani della nomina del Commissario Ravello nel Cuore ha richiesto un incontro al dott. Felicori per rappresentare le criticità della Fondazione Ravello in chiave politica e chiedere di verificare il contenuto del memoriale dell’avv. Della Pietra. IL Commissario non ha mai incontrato il ns Gruppo, neanche quando a fine giugno 2019 abbiamo presentato una proposta statutaria e fatto anche riferimento allo scritto dell’avv. Della Pietra. Non c’è stata alcuna acquiescenza della situazione descritta dal membro del Consiglio di indirizzo, si è solo ritenuto doveroso che fosse proprio il commissario a verificare le questioni poste. Oggi alla luce anche delle indagini avviate dalla Corte dei Conti tramite la Guardia di Finanza, ho chiesto la discussione in consiglio comunale del memoriale affinché si faccia piena luce su quanto descritto.Tra l’altro proprio il governatore De Luca aveva affermato a Lira TV «Ho nominato un grande manager della cultura che ha già dato prova delle sue capacità nella gestione della Reggia di Caserta. Avrà tutto il potere e il mandato per mettere ordine e, se necessario, di fare pulizia per trasformare il festival in un evento di valore internazionale». Quindi fare luce sulla gestione passata per fare ordine ritengo dovesse essere compito del commissario.