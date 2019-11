Cronaca del coach

Folgore Nocera-G.S Minori Costa D’Amalfi 88-39. (17-11/30-10/17-8/24-10)

Questa settimana ci siamo allenati solo per due volte, martedì allenamento saltato per condensa. I ragazzi iniziano ad essere maggiormente concentrati, sono molto motivati, sono eccezionali nell’impegno, non lavoriamo sulla difesa, cerchiamo di crescere dal punto di vista tecnico, per aumentare i punti potenziali in attacco. Questa sera partiamo bene tranquilli, subiamo la fisicità degli avversari, subendo canestri con facili rimbalzi d’attacco e relativi canestri. In attacco facciamo bene anche se come al solito sbagliamo canestri facili. Come sempre già da fine primo quarto iniziò a coinvolgere la panchina con buoni risultati. Nel secondo periodo crolliamo nella fase difensiva, non riusciamo a contenere 1 C 1 dei nostri avversari che dilagano chiudendo di fatto la partita. Nel terzo e quarto periodo si alternano buone azioni in attacco con continui errori in difesa, specialmente sulle rimesse, giocano tutti con grande impegno, purtroppo gli avversari dilagano e chiudono con uno scarto di 49 punti. Ci vuole il tempo che ci vuole, adesso ci attendono due partite più abbordabili, occorre lavorare sempre di più, credendoci sempre, questi ragazzi sono eccezionali, è un bel gruppo, grazie ai loro genitori e al loro continuo sostegno, alla prossima e FACCIAMO SQUADRA!