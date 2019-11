Foggia-Sorrento, Giuseppe Staiano il ragazzo di Vico sfida i rossoneri

Domenica allo “Zaccheria” sfida ad alta quota tra Foggia e Sorrento. Le 2 squadre sono separate da 5 punti in classifica, ma entrambe sono in zona play off. Il Foggia è una favoritissima del torneo e come tale sta rispettando le aspettative, mentre il Sorrento è una sorta di outsider, con un buon mix di giovani e calciatori più esperti.

Domenica sarà anche una sfida tra medesimi colori sociali, per cui più che mai sarà uno stadio tinto di rossonero.

Match particolare anche per Giuseppe Staiano, classe 2001. Il giovane centrocampista è cresciuto in penisola sorrentina e questo weekend incontrerà proprio la squadra di Maiuri. Il suo talento ha attirato le attenzioni del Bari che, non potendo gli garantire spazio in serie C, ha deciso di girarlo in prestito al Foggia per fargli fare maggiore esperienza in una serie inferiore.

Al di là delle emozioni personali, sarà sicuramente una parità chiave per il Sorrento, che punterà a proseguire la lunga striscia di risultati utili contro un avversario di assoluto livello e prestigio.