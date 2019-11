Fiori d’arancio per Rick Leventhal e l’attrice Kelly Dodd, galeotta la vacanza dello scorso settembre a Positano?

Il reporter americano Rick Leventhal sposerà presto la sua dolce metà, l’attrice Kelly Dodd, nota al grande pubblico per la sua interpretazione in “The real housewives of Orange County”. Lo scorso mese di settembre la coppia aveva trascorso alcuni giorni di vacanza in Italia, a bordo di uno splendido yacht, ed avevano fatto tappa anche a Capri e Positano. E chissà che la città romantica della costiera amalfitana non abbia contribuito alla scelta di convolare a nozze. Il matrimonio sarebbe in programma per ottobre 2020 e nulla esclude che durante il viaggio di nozze i neosposi possano decidere di tornare a Positano, questa volta da marito e moglie.