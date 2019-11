Finalmente anche Sorrento ha il suo Bistrot di classe: ecco “Pepe nero”

Finalmente anche Sorrento ha il suo vero e proprio bistrot di qualità. E’ nato, infatti, “Pepe nero“, un bistrot nella centralissima piazza Lauro inaugurato domenica sera.

Proprio come nella Pariti dell’800, quando appunto si diffuse il nome “bistrot” prima in tutta la Francia e successivamente in tutto il mondo, da Pepe Nero è possibile gustare vini di altissima qualità. Un vasto assortimento che soddisfa ogni tipo di palato.



Uno sguardo, poi, anche ai più giovani: è vastissima, infatti, anche la scelta di cocktail, alcolici e analcolici, che i grandi Marilù e Francesco Pepe mettono a disposizione dei clienti.

Finalmente a Sorrento un bar particolare, che guarda all’internazionalità, offrendo servizi stile American Bar, dotato di particolare eleganza, che appare come una sorta di salottino accogliente, dove ci si può rilassare gustando un buon calice di vino, un cocktail, una birra, accompagnati da ogni tipo di stuzzicheria.

Davvero complimenti!