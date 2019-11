FDG Piano di Sorrento – Tornei Rioni da Tavola

Finalmente il 15 dicembre 2019 inizieranno i tornei riguardangi i giochi da tavola. Per ogni rione è stato individuato un capitano che potrete contattare per farvi inserire nel rione di appartenenza o nel rione che preferite.

Non ci sono limiti d’età e ovviamente potranno giocare anche persone non residenti a Piano di Sorrento.

I capitani dei vari rioni che potrete contattare sono:

DAVIDE D’ESPOSITO = CASSANO

DARIO CASTELLANO = CORSO ITALIA

ANTONINO ESPOSITO = TRINITÀ

ANTONINO FELICE = CENTRO STORICO

ANTONIO STARACE = MORTORA

GIUSEPPE GUARRACINO = COLLI