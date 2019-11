Exploit dello chef de cuisine cavese Raffaele Milione

Minori, Costiera amalfitana. Oggi il nostro decano dei giornalisti di Positaonews della Costa d’ Amalfi fa un viaggio nell’Enogastronomia per parlare di una bella notizia che riguarda anche Cava de’ Tirreni. Anche il food quando da spazio a giovani di qualità, vuole la sua parte.

Un tempo per un giovane voglioso impegnarsi ai fornelli era faticante e senza rosee prospettive

Oggigiorno questa nobile arte gastronomica ha fatto un balzo in fatto di creare, proporre, rivisitare vecchie ricette. E si assiste ad un proliferare di lavoratori del settore che si propongono in continuazione, salvo poi guadagnarsi i galloni della notorietà, della professionalità sinonimi di bravura e dedizione

Raffele Milione, alunno di quell’istituto alberghiero Virtuoso di Salerno , creatura del preside Gaetano Gargano, professionista eccellente del settore, è riuscito a sfondare nell’ormai difficle campo dove ogni bravo chef ha alle spalle una guida su cui poggiare le proprie speranze, le proprie ambizioni, le proprie aspirazioni: nel caso di Milione è stato lo chef Rocco Iannone, titolare del noto locale Pappacarbone di Cava dei Tirreni,( città natale di Milione) che gli ha procurato tra l’altro uno stage prpfessionale a Lausanne nel corso dell’ultimo anno di scuola salernitana, al termine del quale è stato per un pò di mesi a London

Attualmente Milione è al Mirazur di Mentone in Francia (uno dei migliori locali di ristorazione del 2019) alle diepndenze dello chef Colagreco,

Naturalmente Raffaele vorrà rientrare e dimostrare le proprie capacità professionali a casa propria, per cui l’attende un posto di primo piano alla Tenuta Nannina di Penta di Fisciano, condotta dal suo mentore d’un tempo Rocco Jannone.