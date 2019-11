Euro 2020: Albania – Francia inaugura l’Air Albania Stadium.

Questa sera, in occasione della partita Albania – Francia, valevole per la qualificazione ad Euro 2020 e conclusasi con la vittoria della squadra di Deschamps, è stato inaugurato il nuovo Air Albania Stadium. Nato da un progetto italiano, in particolare dall’architetto fiorentino Marco Casamonti e costato circa 80 milioni di euro, rappresenta un vero e proprio gioiello per la città di Tirana, diventando il primo stadio per capienza del paese, grazie ai suoi 22.500 posti a sedere. Ospiti d’onore presenti all’evento il presidente della UEFA, Alexander Ceferin e la leggenda del calcio italiano, Francesco Totti.