Enrico Rava al Jazz Club Il Moro di Cava de\' Tirreni

Cava de’ Tirreni (SA) Venerdì 29 novembre 2019 alle ore 22:00 presso il Jazz Club Il Moro, in occasione dei suoi 80 anni, il Cavaliere del Jazz, Enrico Rava, si esibirà in compagnia di Danny Grisset al piano, Dario Deidda al basso, Enrico Morello alla batteria, Daniele Scannapieco al sax, quest’ultimo lo ricordiamo con piacere ospite del Comune di Positano con i suoi “Dirty Six” durante la kermesse “Incanto Acustico” organizzata dal direttore artistico Salvatore Cuccaro.

Il triestino Enrico Rava ha al suo attivo più di novanta registrazioni delle quali una trentina da solista, è uno dei più grandi musicisti jazz italiani: trombettista, compositore, scrittore e flicornista. Ha collaborato con importanti musicisti come Lee Konitz, Pat Metheny, Michel Petrucciani, John Abercrombie, Joe Henderson, Paul Motian, Richard Galliano, Miroslav Vitous, Joe Lovano e Roswell Rudd. È il jazzista italiano che più di ogni altro ha contribuito a far emergere talenti oggi musicisti affermati come Stefano Bollani, Gianluca Petrella, Claudio Quartarone, Andrea Pozza, Mauro Ottolini, Paolo Fresu, Daniele Tittarelli, Julian Oliver Mazzariello.

Dunque un grande appuntamento con la musica jazz da non perdere al Moro di Cava de’ Tirreni. Per prenotare, scrivere al numero whatsapp 3334949026.

Per questo concerto é prevista la prevendita, gestita dal Moro.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto sono tratte dal web)