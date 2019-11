Elisa Isoardi: a Piano di Sorrento è tutto \"Buonissimo!\"

Torna, permettete la battuta, Elisa Isoardi a Villa Fondi, Piano di Sorrento, dove è stata premiata con il Virgo Turismo e Cultura 2019 durante la IV edizione del Forum Turismo e Cultura, organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Regione Campania e Scabec (Società campana beni culturali). Chiaramente la mia è solo una battuta per introdurre invece l’uscita nelle librerie del nuovo ricettario che la conduttrice della trasmissione RAI, La Prova del Cuoco, firma con gli chef Alessandra Spisni e Natale Giunta. Questo ricettario, come racconta la stessa conduttrice nella prefazione, è il frutto di cinque anni trascorsi nella cucina di un ristorante a conduzione familiare, lontana dalle telecamere e dai clamori della Tv, solo per imparare da cuochi professionisti l’arte difficile quanto appassionante di cucinare rendendo felici se stessi e soprattutto i propri ospiti. Durante il Forum Turismo e Cultura, fortemente voluto da Simona Agnes, che il Comune di Piano di Sorrento ha ospitato con la stessa determinazione, il tema centrale era “Gastronomia e Territorio: un mix vincente per le vacanze” ed è proprio questo connubio tra gastronomia e territorio che ha inteso esaltare la scrittrice di Monterosso Grana. La conduzione di Linea Verde nel 2010, confessa Elisa Isoardi nel libro, l’ha segnata profondamente, facendole scoprire e apprezzare le eccellenze del territorio, ma soprattutto il lavoro di tutti gli attori della filiera agricola italiana, che con la loro determinazione e professionalità da sempre sono le sentinelle vigili della qualità e della genuinità del prodotto alimentare italiano. Agli ingredienti di qualità dunque la scrittrice ha abbinato tutto il Know-how dell’arte culinaria regionale, ecco il perché della scelta fatta da lei, piemontese doc di Caraglio (Cuneo), di legarsi a Alessandra Spisni “la maestra sfoglina bolognese per eccellenza” e al palermitano Natale Giunta in questa avventura libraria. – Buonissima è tutta la cucina italiana da Nord a Sud! – Il Ricettario è di facile consultazione, segue gli schemi classici con foto passo passo, spiegazioni chiare e gli immancabili consigli dello chef, ciò che lo rende originale rispetto ad altri prodotti simili sul mercato editoriale è invece la rubrica “Cuochi a confronto“, dove una stessa ricetta, per esempio la trippa viene presentata sia alla maniera di Giunta che della Spisni, sicché il lettore potrà scegliere se cucinarla alla maniera “bolognese” o “palermitana”, alla maniera “tradizionale” o cimentandosi nella “nouvelle cuisine”. Come scrive la Isoardi: “120 ricette, due grandi chef, un racconto della cucina italiana fra tradizione e innovazione”.

di Luigi De Rosa, libraio

“Buonissimo!” di Alessandra Spisni, Elisa Isoardi e Natale Giunta (RAI-LIBRI)