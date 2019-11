Domani torna il Fridays For Future anche in Penisola Sorrentina: pronto lo sciopero degli studenti

Domani, venerdì 29 novembre, torna lo sciopero nazionale, anzi globale, in favore della salvaguardia dell’ambiente, giunto alla quarta manifestazione. Anche in Penisola Sorrentina, così come in tutto il mondo, gli studenti dei vari istituti si riuniranno in piazza a scioperare, portando avanti il corteo anche per le strade, così come a settembre, quando i ragazzi hanno preparato uno striscione che diceva “Cambia il tuo futuro”. Positanonews seguirà l’avanzare della manifestazione a stretto contatto con gli studenti. Uno sciopero pienamente giustificato vista la gravità della situazione in cui versa il nostro Pianeta. I ragazzi sono fomentati dalla sedicenne Greta Thunberg, nonchè promotrice di questo movimento di rivolta per la salvaguardia dell’ambiente, ed è rassicurante sapere che le nuove generazioni hanno a cuore il futuro del nostro, anzi il loro, Pianeta.