Domani derby tra Sant’Agnello e Vico Equense. La sfida sarà a porte chiuse

Il derby è sempre il derby anche se quello tra Sant’Agnello e Vico Equense sarà in tono minore perché sabato allo stadio dei Pini si giocherà a porte chiuse. In palio tre punti importanti vista la posizione di classifica poco felice di entrambe le compagini che arrivano al match anche con qualche problema di formazione.

In casa azzurro-oro il tecnico Spano ha provato un paio di soluzioni diverse per quanto concerne il possibile undici titolare tenendo conto delle varie indisponibilità. Nell’elenco dei convocati, infatti, mancheranno gli squalificati Arenella e Caiazza e l’infortunato Varriale. Recuperati, invece, Alfano e Correale.

Sarà una sfida che si giocherà molto sui nervi, ma anche sulla tattica. Le 2 squadre non possono permettersi errori, dal momento che la classifica non è buona per entrambe e vorranno assolutamente riscattare la sconfitta nell’ultimo turno di campionato.