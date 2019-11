Domani il debutto in casa del Piano Pizzeria Lucia contro A.C. Marchesa

Domani alle 14.30 il Piano Pizzeria Lucia debutta al comunale di Sant’Agnello contro A.C. Marchesa.

I gialloblù non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi. L’eliminazione in Coppa e la sconfitta alla prima di campionato non hanno però affievolito l’entusiasmo dei ragazzi di Maresca.

Dunque un’occasione per rialzare la testa e ritrovare fiducia. Un’opportunità per dimostrare che lo straordinario campionato disputato lo scorso anno non sia stata solo una mosca bianca, ma che si voglia dare continuità al progetto.

Per la sfida di domani ci sono alcuni rientri importanti, ma anche assenze forzate. Questo ovviamente non deve essere un alibi, in quanto Maresca può disporre di una rosa di convocati di ben 20 giocatori.

A Sant’Agnello si presenta L’A.C. Marchesa ancora a caccia della vittoria in questo campionato. I bianco-blù infatti hanno raccolto 1 punti in 2 partite.

Insomma si sfideranno 2 squadre estremamente motivate, alla ricerca della vittoria. La squadra di casa dovrà offrire una prova di carattere e soprattutto dimostrare di voler fare un altro campionato da protagonista.