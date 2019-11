Disagi alla viabilità tra Vietri sul Mare e Salerno per il costone roccioso franato

Disagi alla viabilità in serata tra Vietri sul Mare e Salerno. Nella giornata di oggi, il costone roccioso al bordo di via Benedetto Croce è franato, con alcune pietre che si sono staccate improvvisamente invaso e la carreggiata, fortunatamente senza colpire veicoli in transito o ferire persone. L’ennesimo crollo, frutto del maltempo è delle pesanti piogge di questi giorni, con la situazione ulteriormente aggravata dalle intemperie di ieri. Sul posto sono intervenuti i rocciatori che hanno messo in sicurezza l’area anche in vista di possibili piogge nelle prossime ore, che potrebbero creare nuovi disagi e pericolo. La circolazione stradale tra il paese alle porte della Costiera Amalfitana e Salerno è stata a traffico alternato per diverso tempo, creando lunghe code colonne d’auto in entrambe le direzioni. La viabilità era regolamentata dalla polizia municipale, mentre erano in corso i lavori di bonifica del costone.