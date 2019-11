Tanti appuntamenti diversificati per tutte le passioni più disparate. Lingue, manualità, filosofia, letture interattive, ginnastica dolce, giardinaggio e soprattutto immersioni con cinque sensi nell’argomento scelto. Ad esempio in occasione della conferenza sulle castagne avremo modo di toccarle, guardarle,e gustarle in un atmosfera castagne&gourmet, in cui le master chef Mariagrazia Sisa e Teresa ed altre collaboratrici si produrranno in un piccolo menu di degustazione dilettevole e didattico. L’esperienza del five sense immersion è già stata brillantemente collaudata con a cena con Leonardo, e lo sarà con la cena buddista , dopo la conferenza sulla storia delle religioni dedicate al Buddismo in programma a gennaio.

Non mancano appuntamenti esterni con concerti e visite che riscuotono sempre un enorme successo, la visita agli SplendOri di Ercolano, nonostante la forte pioggia, vide una settantina di persone incantati davanti ai monili e profumi delle matrone romane. Prossimamente andremo in visita al Museo Diocesano dell’Annunziata di Vico Equense aperto eccezionalmente per noi dal curatore don Pasquale Vanacore e ai Concerti di Benamino Cuomo. Evento straordinario, strenna natalizia, mercoledì 11 dicembre il Preside Aversa, il prof Ferraro e l’autrice del volume ANGIOINI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE, incontreranno soci e simpatizzanti per offrire alcune copie del prezioso volume.