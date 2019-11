Croce Rossa della Costiera Amalfitana: ecco il reclutamento nuovi volontari

Giovedì 7 novembre, alle ore 19:00, presso il Salone Morelli del Comune di Amalfi, si terrà la presentazione del nuovo corso di formazione per il reclutamento di nuovi volontari della Croce Rossa della Costiera Amalfitana. Non toccherà solo ambiti relativi al soccorso, che è solo una piccola parte delle attività della croce rossa, ma bensì argomenti riguardanti le attività per i giovani, gli ambiti di protezione civile, di prevenzione e risposta alle emergenze, ci saranno cenni di diritto internazionale umanitario, tutto a riguardo di un grande mondo che sta dietro la nostra bandiera. Le lezioni avranno inizio il 22 novembre, e sono ammessi tutti i cittadini che abbiano compiuto il 14esimo anno di età.

Invece oggi, venerdì 1 novembre, presso il porto di Maiori, dalle ore 18:30 alle 21:30, e domani, sabato 2 novembre presso il Demanio di Maiori, dalle ore 9:00 alle 12:30, si terranno due simulazioni riguardo l’esercitazione nazionale della Protezione Civile Ermer Campania 2019.