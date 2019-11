Costiera Amalfitana, Ravello. L’intervento di Stefano Valanzuolo sulla vicenda Secondo Amalfitano

Costiera Amalfitana, Ravello. Riceviamo con onore l’intervento di Stefano Valanzuolo, nonchè direttore del Ravello festival, giornalista professionista de Il Mattino ed uno dei maggiori esperti del mondo musicale italiano. Valanzuolo si esprime riguardo la vicenda di Villa Rufolo e Secondo Amalfitano, con un commento all’articolo del licenziamento di Amalfitano su Positanonews.

Di seguito il commento di Stefano Valanzuolo:

Gentile Direttore, non frequentando i canali social, ricorro volentieri al suo giornale non tanto per commentare la notizia, ché molto ci sarebbe da dire sulle cose fatte (da Secondo Amalfitano, negli anni) e non fatte (da altri: la lista è lunga). Qui mi preme, semmai, esprimere (anche) pubblicamente tutta la stima affettuosa nei riguardi dell’amico Secondo e del professionista Amalfitano. D’altra parte, mi rendo anche conto che chi si trovi a gestire i luoghi straordinari della Costiera come una meteora non resista alla tentazione di lasciarvi una traccia, indipendentemente dal segno della stessa. Sarebbe stato più bello e sano farlo attraverso la realizzazione di un progetto culturale, visto che il Festival, in questo senso offre da sempre una chance irripetibile; ma sulla stagione 2019 meglio stendere un fitto velo pietoso doppia altezza. Più semplice agire sull’organigramma, una volta tanto per esclusione. Resta però la sensazione, del tutto personale, che certe “prove di forza” nascondano un’enorme debolezza di contenuti, di motivazioni, di memoria, di fantasia, di acume, di consapevolezza del territorio.

Valanzuolo è nato a Napoli, è iscritto all’Albo Nazionale dei Giornalisti dal 1985, e vanta un curriculum davvero singolare. Dal 1989 è critico musicale del quotidiano “Il Mattino”. Dal 1998 firma recensioni, interviste e servizi speciali per la rivista musicale “Amadeus”. Collabora con Rai Radio3 (Radio3 Suite, Zazà) e con “Sistema Musica”. Pubblica saggi e note di sala per le principali istituzioni musicali italiane. È coautore della guida “I luoghi della Musica”, edita dal Touring Club Italiano (2005). Dal dicembre 2008 è Direttore generale e artistico del Ravello Festival, del cui staff fa parte dal 2003. Nel 2005 ha ideato il festival “MozArt Box” (Palazzo Reale di Portici), assumendone la direzione artistica sin dalla prima edizione. Ha firmato la riduzione teatrale della novella “Mozart in viaggio verso Praga” di Mörike, in scena per il “Maggio Mozartiano Internazionale” (Napoli, 1999). Sua anche la drammaturgia dello spettacolo musical teatrale “Le sorelle Bronte”, scelto ad inaugurare il XL Festival Internazionale del Teatro – Biennale di Venezia (2009). Ha curato le scelte musicali dello spettacolo “Il sogno dei Mille”, regia di Maurizio Scaparro (Napoli Teatro Festival Italia 2011; Teatro La Pergola, Firenze). Ha scritto soggetto e testo dello spettacolo “The Fool on the Hill”, con il Quartetto Savinio e Michele Riondino (2012).Nel 2012 ha pubblicato il racconto di argomento calcistico “Truci a San Siro” (Edizioni Centoautori). Docente al corso di recitazione per cantanti promosso dal Teatro Stabile di Torino (2008 – 2010), ha tenuto lezioni nell’ambito dei corsi di II livello dei Conservatori di Napoli, Bari e Benevento. Componente della giuria di numerosi concorsi nazionali e internazionali: Concorso di Musica da Camera di Trapani, Concorso di Quartetto d’archi di Bordeaux (2001, 2007, 2010), Concorso di violino “Curci” 2008, Concorso Pianistico “Thalberg” 2012, Pemio delle Arti – MIUR 2011 e 2012. Nel 2007 ha ricevuto il Premio “Oltre l’orizzonte” dal Conservatorio di San Pietro a Majella per l’attività svolta nel contesto culturale napoletano.