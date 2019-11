Costiera Amalfitana: il maltempo non ferma Veronica Maya ad Amalfi con tutta la famiglia

Non è neanche il maltempo a fermare la voglia irrefrenabile di visitare la Costiera Amalfitana, raggiunta quotidianamente dai vip di tutto il Mondo. Oggi è la volta di Veronica Maya, che non si è lasciata intimorire dalle recenti tempeste di pioggia che minacciano le nostre coste. Veronica giunge ad Amalfi con la sua splendida e sorridente famiglia composta dal marito, il chirurgo Marco Moraci, ed i tre figli. La showgirl è stata avvistata in una nota pasticceria amalfitana, che le ha servito alcuni dei dolci tipici delle nostre zone.

Veronica Maya inizia come attrice di teatro nei primi anni duemila fino al debutto nel mondo della televisione nel 2004 con Sabato Sprint e Dribbling. Dal 2006 al 2014 conduce Lo Zecchino d’Oro, cambiando diversi partner maschili al suo fianco. Nel 2007 è a capo della versione estiva di Uno Mattina, mentre nel 2008 presenta Linea Verde con Massimiliano Ossini.

Dal 2008 al 2014 la troviamo come conduttrice di Verdetto Finale su Rai 1, antagonista di Forum. Nel 2014 è tra i concorrenti di Tale e quale show. Nel 2015 lascia la Rai per Agon Channel ed i programmi Chance e Sanremo in Festival. Nel 2016 approda ad Alice dove conduce Anteprima in cucina, Pasta che ti passa e Cucina in famiglia. Nel 2017 è tra i concorrenti di Zero e lode! Speciale Telethon.