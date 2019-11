Costiera Amalfitana. Ecco le offerte di lavoro 2020 ad Amalfi, Positano, Praiano e Minori. Mandale gratis a Positanonews

Costiera Amalfitana. Ecco le offerte di lavoro 2020 ad Amalfi, Positano, Praiano e Minori. Per la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina , Sorrento , Vico Equense, Capri e Agerola potete mandare gratis a Positanonews , il giornale online più visto delle due costiere , offerte o ricerche di lavoro gratuitamente

Amalfi – Bar Francese cerca bartender

Bar Francese in Piazza Duomo di Amalfi seleziona barman/barlady per la prossima stagione estiva. Richiesta esperienza in mixology, conoscenza della lingua inglese, puntualità, cura dell’aspetto, motivazione, doti relazionali e capacità di accoglienza del cliente. Prenotazione colloquio al 3332656338.

Praiano – Grand Hotel Tritone Il Grand Hotel Tritone di Praiano cerca le seguenti figure professionali da assumere nel 2020: maitre di sala, chef de rang, lavapiatti. Si cercano candidati seri ed affidabili, ambiziosi e propensi alla crescita di ruolo. Requisiti richiesti: passione, cura del dettaglio, spirito di squadra, comprovata esperienza nel medesimo ruolo in strutture di prestigio, possesso dell’attestato di formazione HACCP in corso di validità. I candidati possono inviare curriculum al

Si offre contratto di lavoro CCNL Turismo a tempo determinato della durata di 6 mesi, da metà aprile fino a metà ottobre. Concrete possibilità di crescita professionale. I curricula all’indirizzo: risorseumane@tritone.itcomprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. Per maggiori informazioni si potrà anche telefonare al 333 2438 781. Praiano – Il Tramonto d’Oro, cerca maître di ristorante; camerieri di sala; cameriere ai piani; barman; addetti alla piscina, tutti con esperienza, e stagisti per il ricevimento

Competenza e bella presenza, ottima conoscenza della lingua inglese, proattività, attenzione all’ospite, capacità di lavorare in team. Contratto stagionale da aprile a ottobre. Per candidarsi, inviare curricula con foto a info@tramontodoro.it unitamente all’autorizzazione al trattamento dei dati e specificando a quale mansione ci si candida.

Al ristorante Giardiniello di Minori, seleziona, un capopartita e un commis di cucina da integrare da subito nel proprio organico.

Al Villa Gabrisa a Positano cercano personale di cucina .

