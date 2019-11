Costiera: da Amalfi a Positano arrivano 5,6 milioni di finanziamenti per frane e smottamenti

Sono tanti, anzi, troppi gli incidenti dovuti a frane e smottamenti che si verificano quotidianamente sulla Statale 163, soprattutto in occasione di condizioni meteo avverse. A tal proposito l’ANAS lancia un avviso pubblico di notevole importanza quale la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del bando di gara per affidare gli interventi di stabilizzazione dei costoni rocciosi, in particolare dal km 22.600 al 23.300, per un valore complessivo delle operazioni è di 5 milioni e 600 mila euro. I lavori dovrebbero essere conclusi entro un termine di 422 giorni, comprensivo di 40 giorni per l’andamento stagionale sfavorevole. Un anno e due mesi circa, insomma, per risolvere un problema che in diverse zone della Costiera Amalfitana, attraversate dalla Statale 163, causa spesso dei grattacapi al traffico. Emblematico il cedimento di questa estate a Maiori, in località Capo d’Orso, dove delle pietre si sono staccate dal costone per via di un incendio doloso. Poche settimane fa, invece, l’ennesimo masso precipitato sulla carreggiata, sempre all’altezza di Maiori, non ha lasciato alcuna alternativa che chiudere la strada, riaprendola successivamente con tanto di semaforo e senso unico alternato, come accade di rado sulla Statale “Amalfitana”.

fonte: La Città di Salerno