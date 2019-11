Costa d’Amalfi. Viaggiavano con la patente revocata: denunciati dai carabinieri

Anche in questo weekend lungo di Ognissanti, iniziato già ieri, e nonostante il maltempo, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi continuano a vigilare sulle strade della Costiera. Nell’ottica di questi controlli, sono state denunciate due persone, una di Salerno e una di Minori, poiché sorprese a viaggiare a bordo dei rispettivi mezzi senza avere la patente di guida, perché già revocata con altro provvedimento. Sempre durante gli accertamenti del caso, è emerso che anche i veicoli in loro uso era gravati da un sequestro di natura amministrativa, motivo per cui è scattata un’ulteriore sanzione pecuniaria. Nonostante i tentativi di giustificazione, i due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà, ed ora sarà l’Autorità Giudiziaria di Salerno a valutare la situazione.

Sempre col fine di garantire la massima sicurezza ai cittadini e turisti che ogni giorno, anche in questo periodo, attraversano la Costa d’Amalfi, a Positano è scattata la denuncia per una ragazza che a seguito di un sinistro stradale, accaduto il 30 ottobre scorso, è risultata avere un tasso alcolemico di ben 1,4 gr./litro. L’esame clinico è stato svolto presso il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello, dove la ragazza era stata portata dopo l’incidente è nonostante avesse solo lievi contusioni. Fortunatamente l’altra vittima dello scontro non ha riportato ferite.