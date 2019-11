Il Costa d’Amalfi è nella storia, batte il Buccino e accede in semifinale di coppa

Il Costa d’Amalfi è nella storia. I ragazzi di mister Ferullo battono il Buccino 2-0, nel ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia, e accedono alle Semifinali.

Ottima la prova dei biancazzurri, quest’oggi in maglia gialla, che sin dalle prime battute hanno cercato di imprimere il loro gioco alla gara.

Partono forte i padroni di casa che al 9′ minuto vanno vicini al vantaggio con Infante.

Passano appena 2 minuti ed il Costa d’Amalfi passa in vantaggio:

Caso calcia dal limite, la palla viene respinta e si impenna in area di rigore, Asciuti coglie l’attimo e, di testa, anticipa Centrangolo in uscita realizzando l’1-0.

Passano altri 6 minuti ed è 2-0: palla illuminante di Reale per Apicella, quest’ultimo da sinistra converge verso il centro e serve l’accorrente Senatore, destro e palla nell’angolino.

Il Buccino accusa il colpo e nel finale di frazione rischia di capitolare per la terza volta, quando De Martino da destra serve Apicella che, in corsa, calcia alto da ottima posizione.

Nella ripresa la gara diventa più intensa, con gli ospiti che provano a riaprire la partita, senza peró riuscire mai a portare veri pericoli alla porta di Napoli.

I costieri in contropiede diventano devastanti e, prima Caso e poi Infante, sfiorano a più riprese la terza marcatura.

Nel finale il Buccino mette in campo tutti gli attaccanti a disposizione, ma la sostanza non cambia, grazie alla sontuosa prova di una difesa davvero di ferro.

Il risultato premia il Costa d’Amalfi, che riesce così a qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia, un traguardo storico in costiera amalfitana.

Adesso c’è da aspettare la vincente dell’altra gara, tra Polisportiva Santa Maria e Palmese.

I costieri riprenderanno gli allenamenti venerdì, per preparare la difficile trasferta di campionato ad Angri.