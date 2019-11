Costa d’Amalfi, Ferullo: “Non abbiamo fatto una buona partita. Gli ostacoli? Fanno parte del percorso”

La sconfitta per 2-0 ad Angri è stata una battuta d’arresto importante per i ragazzi di Ferullo. Probabilmente una sconfitta fisiologica dopo i tanti impegnati ravvicinati e le energie psico-fisiche consumate.

Nel post partita, l’allenatore del Costa d’Amalfi è stato intervistato ed ha analizzato la partita: “Non abbiamo disputato una buona partita. Loro ci hanno messo più verve e convinzione. Abbiamo faticato a fare gioco ed abbiamo commesso errori banali. Ho visto sbagliare cose semplici anche a chi è ben dotato tecnicamente. Gli ostacoli? Fanno parte del percorso, la classifica si guarda alla fine. Questa partita non toglie ciò che di buono stanno facendo questi ragazzi”.

Anche l’allenatore dell’Angri, Maurizio Coppola, ha detto la sua: “La vittoria penso che sia abbastanza meritata, abbiamo fatto una buona prestazione. Sono contento per i ragazzi che hanno dato sempre il massimo, ma siamo stati sempre penalizzati negli episodi. È una vittoria che sono sicuro che ci faccia ripartire per l’inizio di una nuova era. La salvezza? Io sono il primo a crederci altrimenti non sarei qui e daremo tutto per salvare questa squadra. Per Angri provo un amore viscerale. Conosco bene anche i tifosi avendo giocato qui, loro vivono il grigio-rosso 7 giorni su 7 e supportano sempre, nel bene e nel male. Spero che con l’apertura del calciomercato faremo qualche acquisto perché come stiamo adesso siamo ridotti all’osso”.