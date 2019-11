Costa d’Amalfi, dominio e sofferenza finale. Vittoria per 0-1 contro l’Alfaterna

Il Costa d’Amalfi batte l’Alfaterna 0-1 e riscatta la sconfitta della scorsa settimana.

Gara totalmente dominata dagli uomini di Mister Ferullo che hanno creato una quantità infinita di occasioni, senza riuscire ad essere mai concreti.

Nella prima frazione i costieri prendono subito in mano la gara, gestendo totalmente il possesso palla, cercando di trovare il pertugio giusto; due sono le occasioni più rilevanti di questo primo tempo: la prima con Ferrara che in area colpisce la palla calciandola sull’esterno della rete, la seconda con Apicella che dopo aver stoppato la sfera nel cuore dell’area di rigore, si vede respingere la conclusione destinata in porta da un difensore. Al 27′ il vantaggio biancoazzurro: palla meravigliosa di Lettieri per Ferrara che in area di rigore fredda Benevento in diagonale.

La ripresa riparte con i costieri alla ricerca del raddoppio, ed in 20 minuti sono ben 4 le palle reti per gli uomini di Mister Ferullo: Ferrara cincischia troppo solo davanti a Benevento e si fa ribattere la conclusione da un difensore in recupero, Lettieri calcia a lato da posizione favorevole, poi tocca a Senatore che di prima dal limite dell’area sfiora il palo alla sinistra di Benevento e per finire occasione anche per Iommazzo che di testa su cross di Apicella manda alto da pochi passi.

L’Alfaterna non riesce proprio a reagire ed i costieri insistono alla ricerca del raddoppio. Poco prima della mezz’ora, altra occasione per Apicella che dal limite si libera ma strozza troppo la conclusione mandandola al lato.

I padroni di casa tentano il tutto per tutto, schierando addirittura 4 attaccanti e i minuti finali fanno alzare le palpitazioni per il pubblico presente: Rizzo a tre minuti dalla fine, supera il suo diretto avversario e calcia un missile che si stampa sulla traversa, graziando così Scognamiglio.

Il Costa d’Amalfi spreca occasioni su occasioni, con Ferrara solo davanti a Benevento e con Senatore. Nel recupero, dal possibile 0-2, con ancora una palla gol fallita da Lettieri, l’Alfaterna quasi trova il pari sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Il triplice fischio arriva come una liberazione, in una gara totalmente dominata ma che a causa della poca concretezza sotto porta poteva sfuggire di mano. Tre punti importantissimi, che tornano a dare morale a questa squadra.

Ora peró è tempo di andare oltre, infatti mercoledì si ritorna in campo per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia, una competizione da onorare fino in fondo.

Settimana prossima è in programma l’undicesima giornata ed il Costa d’Amalfi andrà a far visita alla Virtus Avellino, per cercare di dare continuitá a questa vittoria.