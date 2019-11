Coppa Italia quarti di finale, il Costa d’Amalfi acciuffa il pari nel finale. Discorso qualificazione rimandato al ritorno

Il Costa d’Amalfi nel recupero riacciuffa una gara stregata, nel vero senso della parola. I costieri pareggiano 2-2 a Buccino. Buon risultato in vista del ritorno, ma resta il rammarico di aver concretizzato poco rispetto a quanto si è creato.

Gli uomini di mister Ferullo dominano nelle occasioni, arrivando al tiro con una facilità incredibile, ma mancando troppe volte la realizzazione.

Fin dal primo minuto i costieri chiudono i padroni di casa nella propria metà campo, creando pericoli a ripetizione, e non concedendo nulla ai rossoneri.

Al 37º arriva peró la doccia gelata: Ndjie sfrutta la prima occasione della gara freddando Napoli sul primo palo.

I biancazzurri peró non si scompongono e nella ripresa riprendono a martellare i padroni di casa.

Piovono occasioni su occasioni, due volte con Caso, miracoli di Centrangolo, e poi con Infante, Vissicchio e Apicella.

Al 75º arriva il meritato pari: palla magica di Lettieri per Catalano che, evitando il fuorigioco, si trova solo davanti al portiere superandolo con un colpo da biliardo sul secondo palo.

Gli uomini di mister Ferullo sembrano indemoniati, ed arrivano alla conclusione ancora con Lettieri e Vissicchio, palla alta di poco.

A quattro minuti dal termine cala ancora il gelo: azione personale di La Grutta che di destro fredda Napoli, al secondo tiro in porta della gara, una percentuale incredibile

Ma gli ospiti tornano ad assediare la porta di Centrangolo, sfiorando il pari prima con Vissicchio e poi con Infante.

Ma in pieno recupero è lo stesso Infante a trovare il meritatissimo gol del pari: palla magistrale di Catalano in verticale ed il fantasista costiero prima salta Centrangolo in uscita e poi deposita in rete.

Finisce in pareggio la sfida. Adesso c’è da giocarsi il passaggio del turno nella gara di ritorno, mercoledì 20 Novembre al San Martino di Maiori.