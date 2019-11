Coppa Campania, il Massa Lubrense accede agli ottavi. Battuta 3-0 l’Intercampania

Continua il momento magico del Massa Lubrense Calcio che batte 3-0 l’Intercampania e si qualifica agli ottavi di coppa Campania.

Oggi spazio a chi ha giocato di meno ma ugualmente si è visto impegno e attaccamento alla maglia.

Man of the match Vito Volpe che ha siglato una tripletta: reti al 25′, 85′ e al 90′ che lo proiettano a quota 10 gol fra campionato e coppa.

I nerazzurri continuano a marciare forte e danno continuità ai risultati anche in coppa. Quest’anno si respira un’aria tutta diversa, il gruppo è particolarmente unito e compatto come testimoniano le prestazioni in campo.

L’allenatore può essere sicuramente soddisfatto di questo inizio di stagione. La cavalcata è ancora lunghissima, ma il Massa Lubrense si sta dimostrando una corazzata difficile da contrastare.