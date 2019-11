Studi Pietro Golia di Napoli, inaugurazione della Mostra dedicata al maestro Antonio Notari a cura del sociologo Ivan Guidone

Napoli – Sabato 9 Novembre, ore 18:00, al Centro Studi Pietro Golia, si svolgerà il vernissage della mostra “Da Napoli a Napoli” dedicata ai sessant’anni d’attività dell’artista Antonio Notari, a cura dal sociologo e giornalista Ivan Guidone.

Classe 1940, napoletano di nascita ma da anni residente a Sora, Notari torna dopo anni nella sua amata città dopo svariate esposizioni tenute in tutto il paese ed all’estero, portando con sé tutta la carica creativa sviluppata in oltre mezzo secolo di sperimentazioni artistiche, riconfermandosi – per usare le parole del critico d’arte Angelo Calabrese – «un poeta del segno e del colore che rinnova nella creatività quell’esplosione lirica che investe le forme.»

«La scelta del titolo – afferma il sociologo Ivan Guidone – non è assolutamente casuale: il Maestro Notari fa ritorno nella sua Napoli all’importante età di 79 anni, con la stessa forza creativa con la quale era partito da ragazzo dopo essersi diplomato all’Istituto d’Arte Filippo Palizzi.»

Al vernissage della mostra saranno presenti oltre allo stesso artista Notari, anche il noto storico dell’arte Angelo Calabrese, il presidente del Centro Studi Pietro Golia Luigi Branchini ed il curatore della mostra Ivan Guidone.

Con questa ennesima mostra, prosegue la volontà del Centro Studi Pietro Golia di unire la passione per i libri con quella per l’Arte, per una rivalutazione del Territorio e della nostra Cultura.

La mostra “Da Napoli a Napoli” terminerà il 9 Dicembre e potrà essere visitata tutti i giorni su appuntamento scrivendo a: centrostudipietrogolia@gmail.com

Al termine dell’inaugurazione sarà offerto un breve rinfresco a tutti i presenti.