Connectivia accordo col Comune di Praiano, dopo Positano e Amalfi si punta ad azzerare il digital divided in Costiera amalfitana con la dinamica società dell’ingegner Abagnale. A farlo sapere lo stesso Comune di Praiano sulla propria pagina facebook istituzionale.

Lo sviluppo della tecnologia digitale e la realizzazione di programmi infrastrutturali di smart cities sono tra gli obiettivi principali del programma amministrativo.

Con la sottoscrizione dell’Accordo con la società Connectivia, poniamo le basi per costruire un paese all’avanguardia che guardi al futuro con fiducia e consapevolezza delle proprie potenzialità.

Attraverso lo sviluppo della banda larga ed ultra larga puntiamo ad azzerare il digital divided in linea con gli obiettivi dell’Agenzia Nazionale Per l’Italia Digitale.

Il Piano Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con l’annesso regolamento, sta cominciando a dare i risultati attesi nella ferma convinzione di costruire un paese moderno capace di soddisfare le esigenze dei cittadini, imprese e turisti.

Giovanni Di Martino

Sindaco di Praiano

