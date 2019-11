Class action contro gli interessi privati che vogliono i bus. Se vogliamo cambiare le cose tutti davanti al TAR. APPELLO AI CITTADINI DELLA COSTA D’AMALFI. Positanonews fa un appello a tutti, ma in particolare ai cittadini, CHE NON VOGLIONO PIU’ VIVERE IL TORMENTO DI UNA STRADA BLOCCATA DALLA MATTINA ALLA SERA. Il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania contro l’ Ordinanza del Prefetto di Salerno è partito. Da Positano tutti gli imprenditori si stanno organizzando per una class action per costituirsi con un avvocato quota parte, l’hotel Il San Pietro con la famiglia Cinque ha dato incarico all’avvocato Franco Massimo Lanocita, ma chiunque può aderire.

Un ricorso fatto quasi in segreto visto che le associazioni ambientaliste e di cittadini lo hanno saputo solo oggi, parliamo delle associazioni che hanno iniziato storicamente la battaglia, Posidonia, oramai da oltre un decennio e , ultimamente in modo particolare Macchia Mediterranea e poi tutto il coordinamento delle associazioni della Costiera amalfitana. Non sarà facile organizzarsi perchè le associazioni hanno un direttivo, si deve far riunione, deliberare, dare incarico, firma, ma ci proveranno, in ogni caso daranno il massimo sostegno a chi vuole migliorare il problema del traffico.

Per loro il provvedimento del Prefetto non è il toccasana. Le associazioni erano più drastiche. Questa del Prefetto è un’ordinanza che mira a limitare il problema e neanche va bene. Le ragioni degli altri possono essere ascoltate o prese in considerazione, basti pensare che una volta entrata in vigore l’ordinanza il Prefetto ha anche il potere di non attuarla subito o di sospenderla, o evitare l’attuazione di parte di essa, tipo le targhe alterne, MA SENZA ORDINANZA LE COSE RIMARRANNO COME PRIMA, ANZI PEGGIO, VISTO CHE SI PREVEDE ANCORA UN AUMENTO DI TRAFFICO.

Il sindaco di Positano Michele De Lucia è stato il primo a scendere in campo, aspettiamo gli altri primi cittadini . Tutti possono partecipare a questa costituzione, sarebbe bello se lo facessero anche altri imprenditori di altri paesi, al momento si sta muovendo Positano, Praiano e Amalfi. Ed è la prima volta che c’è qualcuno che si muove per difendere interessi collettivi e pubblici contro quelli privati. Ora se non ti va di vivere un’altra estate d’inferno chiunque tu sia dacci un colpo, sostegno come costituzione o sostegno morale. Positanonews è come sempre in prima fila.

