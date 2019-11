Circumvesuviana, sciopero nazionale del 29 novembre: ecco le corse garantite dopo lo sciopero

In relazione allo sciopero nazionale di ventiquattr’ore proclamato dalla organizzazione sindacale Usb per il giorno 29 novembre 2019, l’interruzione del servizio per le linee vesuviane è la seguente: da inizio servizio alle ore 6:17 – dalle ore 8:03 alle ore 13:18 – dalle 17:32 fino a fine servizio.

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia operativa dalle ore 6:18 alle ore 8:03:

Da Napoli per

Sorrento 6:40

Sarno 06:32

Baiano 06:18

Poggiomarino 06:24

S.Giorgio via CD 06:41

Per Napoli da

Sorrento 6:25

Sarno 06:19

Baiano 06:32

Poggiomarino 06:27

S.Giorgio via CD 07:19

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Da Napoli per

Sorrento 7:39

Sarno 08:02

Baiano 07:48

Poggiomarino 07:54

S. Giorgio via CD 07:41

Per Napoli da

Sorrento 7:55

Sarno 07:59

Baiano 08:02

Poggiomarino 07:57

S. Giorgio via CD 07:49

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia operatività servizio dalle ore 13:18 alle ore 17:32:

da Napoli per

Sorrento 13:41

Sarno 14:02

Baiano 13:18

Poggiomarino 13:24

S. Giorgio via CD 13:41

Per Napoli da

Sorrento 13:25

Sarno 13:20 (Via Scafati)

Baiano 13:32

Poggiomarino 13:35 (Via Ottaviano)

S. Giorgio via CD 13:19

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

da Napoli per

Sorrento 17:09

Sarno 17:32

Baiano 17:18

Poggiomarino 17:24

S. Giorgio via CD 17:11

per Napoli da

Sorrento 17:25

Sarno 16:49

Baiano 17:02

Poggiomarino 17:04

S. Giorgio via CD 17:19

Per quanto riguarda le linee automobilistiche le fasce orarie dello sciopero sono le stesse e l’eventuale cancellazione di corse è legata all’adesione del personale all’agitazione.