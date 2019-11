Circumvesuviana: “Cosa guardi?”, ragazzina pestata a sangue

Ancora una volta un episodio di violenza in Circumvesuviana. Il treno che collega Napoli e Sorrento è tristemente noto, oltre che per i disagi legati al servizio, anche per la questione sicurezza. Non si contano più, infatti, gli episodi di violenza registrati ogni anno sui convogli che trasportano anche migliaia e migliaia di turisti, diretti prevalentemente a Pompei.

Ultimo episodio di violenza è stato registrato nella giornata di ieri. Un gruppo di ragazzine, minorenni, era diretto proprio agli scavi quando ha dovuto fare i conti con un altro gruppetto di coetanee: una di queste ha accusato “la rivale” di uno sguardo troppo insistente e così è scattata l’assurda aggressione. Ad avere la peggio una delle ragazzine che è stata pestata a sangue. Il tutto sotto gli occhi dei pendolari e dei turisti presenti, è accaduto alla fermata di Castellammare di Stabia.