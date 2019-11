CINQUE ANNI FA CI LASCIAVA PADRE DOMENICO

Riportiamo un post odierno dell’Archeoclub Lubrense che riprende un articolo di Lucio Esposito pubblicato su Positanonews il 21 nov 2015, arricchito con tante foto di Padre Domenico.

Nella notte del 20 novembre di 5 anni fa, scompariva a Maiori Padre Domenico Langone dell’Ordine dei Frati Minori. Un malore improvviso, poi la corsa in ospedale, ma niente da fare. La notizia della sua morte sconvolse le tante comunità alle quali era profondamente legato, dalla Penisola Sorrentina alla Costiera Amalfitana.

Così riportava Positano News: “ .. le genti hanno avuto modo di conoscerlo appieno, in particolar modo a Sorrento ove oltre le cure della chiesa e del Convento di San Francesco era anche Cappellano dell’Ospedale di Santa Maria della Misericordia, e dove tutte le mattine regalava il suo sorriso e parole di conforto.

Originario di Polla nel Cilento , figlio di contadini, nel mondo ecclesiastico è partito dalla provincia di Salerno per poi Napoli sempre in Campania da Baronissi, poi Vico Equense, Serino e Nocera, fino ad arrivare a Cava de Tirreni, dove, nel 1956, è stato ordinato sacerdote. Laureato in Lettere presso l’Università di Salerno è entrato come guardiano al Convento di Maiori il 27 ottobre 2005, dopo 37 anni trascorsi al Convento di Sorrento. Era responsabile delle case di accoglienza di Maiori e Tramonti … verrà seppellito al cimitero di Sorrento”.

Padre Domenico, a cavalo del 2004, fu anche il Padre Guardiano del Convento Francescano di Marina Lobra a Massa Lubrense, dove divenne l’autentico protagonista dei grandiosi festeggiamenti per il Bicentenario dell’incoronazione della venerabile e miracolosa immagine di S. Maria della Lobra.

Il suo è un ricordo indelebile, che ha segnato la storia civile e religiosa di questa comunità marinara.

Le foto che qui pubblichiamo – dall’incontro con il Cardinale Renato Raffaele Martino a quello con il superiore del Convento della periferia di Buenos Aires, dalla benedizione della nuova Piazza della Lobra ad alcuni momenti salienti delle celebrazioni bicentenarie del 2004 – sono la testimonianza più autentica della sua gioia di vivere e della sua grande simpatia, del suo irrefrenabile attivismo, della sua determinazione nell’affrontare anche le sfide più difficili, ma soprattutto della sua incrollabile Fede ed amore infinito per il prossimo …. da autentico Francescano.

Grazie Padre Domenico, resterai eternamente nel nostro cuore.