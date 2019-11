CILENTO CASELLE IN PITTARI, MUORE 78ENNE INVESTITO DA UN’AUTO

Tragedia nella giornata di ieri a Caselle in Pittari. Come riporta “infocilento.it”, infatti, un uomo di 78 anni è stato investito intorno alle ore 19 circa alle porte del centro abitato. L’uomo si trovava a piedi in località Vellina quando è stato travolto da una Volkswagen Golf che transitava da quelle parti. A guidare la vettura una quarantenne del posto che probabilmente non si è accorta della presenza dell’uomo, forse anche per la scarsa illuminazione.

Per l’uomo l’impatto è stato fatale. A nulla sono serviti i soccorsi del 118, chiamati dalla stessa donna alla guida, e il seguente trasporto in Ospedale a Sapri, il signore è infatti deceduto dopo essere arrivato in pronto soccorso. Indagano ora i Carabinieri di Sapri, ancora da accertare dinamiche esatte ed eventuali responsabilità.

DOMINGO PALMA ZEROTTONOVE