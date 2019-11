Cilento . Associazione a delinquere nel campo dell’edilizia, blitz con arresti stamattina

Blitz questa mattina delle fiamme gialle in Campania. I finanzieri del comando provinciale di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, sono impegnati da questa mattina nell’esecuzione di 11 perquisizioni, di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, del sequestro di beni per un valore stimato in oltre 10 milioni di euro.

L’associazione disarticolata, operativa nel Cilento, era dedita al reimpiego nel settore edile dei capitali accumulati negli anni con delle operazioni di bancarotta.