CILENTANA, AUTO SI RIBALTA DOPO ESSERE FINITA FUORI STRADA

Paura questa mattina per un incidente sulla Cilentana, per fortuna senza gravi conseguenze. Come riporta “infocilento.it”, infatti, una Fiat Panda si è ribaltata dopo aver urtato contro il terrapieno e alcuni cartelloni pubblicitari. Alla guida un 70enne originario di Capaccio che è uscito da solo dalla sua vettura.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia, allertati dalla centrale operativa del 118, che hanno prestato i primi soccorsi. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania e i Carabinieri della locale stazione. L’uomo non sarebbe in gravi condizioni.