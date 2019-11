Champions League: Napoli – Salisburgo live

È arrivato il martedì che con sé porta anche la giornata di Champions league, e vede il Napoli affrontare il Salisburgo al San Paolo. La partita di andata terminò 3 a 2 per i napoletani anche grazie ad un pizzico di fortuna. Ora la squadra in trasferta cerca il riscatto con il giovanissimo Haaland, che quando si tratta di Champions (ma non solo) vede rosso: già 6 goal in 3 presenze.

LIVE Napoli – Salisburgo

93′ – Finisce 1 a 1. Reti di Haaland su rigore e Lozano. Ottimo il punto per il Napoli che ha sprecato molto, ma resta a pari punti con il Liverpool.

92′ – Anche Milik prova a portare in vantaggio il Napoli, raccoglie palla dopo una ribattuta, rientra sul sinistro ma calcia ampiamente a lato.

89′ – Sfiora il goal Llorente senza marcatura degli austriaci, cross di Callejon per il Re Leone che colpisce di testa ma palla alta sulla traversa.

87′ – Occasione per il Salisburgo che arriva al tiro fuori dallo specchio della porta. Napoli in confusione per un istante.

85′ – Ultimo cambio Napoli. Entra Llorente al posto di un Lozano in formissima.

83′ – Ancora Napoli e ancora Insigne, perso il conto dei tiri alti da parte del napoletano.

78′ – Contropiede del Napoli con 4 attaccanti. Palla respinta ma la raccoglie Insigne che per l’ennesima volta questa sera calcia alto.

75′ – Fuori Haaland per il Salisburgo che risparmia le forze del suo gioiello in vista del campionato.

75′ – Clamoroso Coronel che sfiora l’autogoal. Insigne crossa ma la palla finisce sulla traversa e poi addosso al portiere del Salisburgo, palla fuori di poco.

73′ – Cambio per il Napoli, entra Milik al posto di Mertens.

70′ – Calcio di punizione per il Napoli guadagnato da Callejon. Lo spagnolo crossa in area dove colpisce Di Lorenzo, palla alta.

67′ – Fase di stallo della partita. Le squadra stanno forse risparmiando le energie per il gran finale o attendono una le mosse dell’altra?

64′ – Il Napoli arriva in area con Insigne che colpisce di testa ma deviano i difensori. Sospetto fallo di mano ma tutto regolare.

60′ – Occasione per Mertens che si smarca benissimo. Entra in area e calcia non in maniera impeccabile. Si oppone Coronel.

58′ – Azione del Napoli con un Lozano particolarmente ispirato. Gran botta col destro e palla di poco fuori.

53′ – Attacca anche il Salisburgo con una splendida azione che travolge la difesa napoletana ma nulla di fatto per gli austriaci.

50′ – Scambio Callejon – Mertens. Gran palla dello spagnolo ma recupera bene la difesa del Salisburgo su Mertens.

45′ – Secondo tempo. Salisburgo che passa a difesa a 4. Per il Napoli esce Mario Rui, al suo posto Luperto.

Int. – Napoli, si scaldano Hysaj e Luperto, il secondo in particolare. Intanto scalpita Milik in gran forma, potrebbe entrare al posto di un Mertens spento.

48′ – Fine primo tempo. Napoli che spreca ma segna, partita molto divertente finora.

45′ – Tre minuti di recupero. Salisburgo che reagisce e continua ad attaccare. Tre tiri in due minuti.

45′ – Pericolo per il Napoli che si distrae dopo il goal. Salisburgo che arriva facilmente in porta ma calcia fuori.

44′ – GOAL NAPOLI! Hirving Lozano illumina il San Paolo. Calcia da fuori area sul primo palo, sorprende il portiere del Salisburgo.

42′ – Ottima occasione per Fabian, palla sul sinitro e tiro a giro. Palla fuori di poco

41′ – Insigne e Mertens non si intendono. Tante occasioni che vedono il capitano del Napoli protagonista ma poco lucido.

40′ – Calcio di punizione per il Napoli dalla trequarti. Callejon scodella in area. Maksimovic di testa e deviazione di Lozano: parata facile per Coronel.

38′- Cartellino giallo per Pongracic. Fallo su Lozano con un intervento molto duro.

37′ – Ci prova Koulibaly che salta più in alto di tutti su calcio d’angolo. Fuori di poco.

36′ – Sempre e solo Napoli. Palla di Zielinski di nuovo per Insigne che spreca calciando alto per la terza volta.

33′ – Spreca ancora il Napoli. Mertens dalla trequarti per Fabian Ruiz, lo spagnolo apre al centro per Insigne che calcia ancora male.

26′ – Ammonito Zielinski per un fallo irruento per tentare di velocizzare la manovra.

24′ – Ancora Napoli, velocissimo Lozano si trova davanti al portiere e calcia, si oppone il portiere del Salisburgo.

23′ – Azione perfetta del Napoli che sfiora il goal con il solito duo Insigne – Callejon. Non centra la porta Insigne.

12′ – L’azione successiva al rigore sfortunato il Napoli con Callejon che di testa colpisce il legno.

11′ – La partita inizia male per il Napoli che subisce goal su rigore al minuto 11′ dal solito Haaland.

5′ – Miracolo di Coronel su Insigne che aveva calciato dopo una ribattuta.