Challenge Prince Albert II: il via alle regate

Oggi, 29 novembre, e domani, 30 novembre la Société Nautique di Monaco organizza nello splendido scenario della baia di Montecarlo la 15^ edizione del Challenge Prince Albert II. Quest’anno la competizione si disputa su due giornate con le batterie e le preliminary race previste sulla distanza dei 4000 metri, mentre le finali sono in programma sabato sui 6000 metri. Alla regata prenderanno parte circa 50 equipaggi che lotteranno oltre che per la vittoria anche per aggiudicarsi i ricchi premi, che quest’anno ammontano ad un totale di 27.000 euro. Tra gli iscritti al Challenge numerosi medagliati e protagonisti dei recenti Mondiali di Coastal Rowing svoltisi ad Hong Kong ad inizio mese, ci saranno anche Amendola Luigi e Mennella Paolo della A.S.D Canottieri Partenio. Sarà possibile seguire le gare collegandosi al canale youtube della Société Nautique de Monaco e sul sito del Challenge Prince Albert II.