Cetara: strada riaperta al traffico dopo la frana sulla Statale 163 Amalfitana

Il panico e l’immenso traffico che ha causato il crollo di un costone a Cetara, è stato risolto da alcuni minuti. Terminato l’intervento dei vigili del fuoco, sostenuti da Polizia Municipale ed i volontari della protezione civile, che hanno consentito di ripristinare la normale circolazione veicolare, mettendo anche in sicurezza le abitazioni nella strada sottostante la frana. I detriti crollati in seguito al cedimento di un albero sulla Statale 163 Amalfitana in località Cetara, sono stati rimossi, ed ora si circola regolarmente. Fortunatamente non sono stati conteggiati feriti dovuti al crollo del costone, ma soltanto paura e caos.

Grazie a Vincenzo per le foto