Cetara, lavori di bonifica urgenti sul costone roccioso. Le disposizioni sulla viabilità

Lavori di bonifica urgenti in arrivo dopo gli smottamenti di ieri mattina a Cetara. Il sindaco Fortunato Della Monica ha infatti richiesto all’Anas la chiusura della Statale Amalfitana, per consentire l’intervento sul costone roccioso, dove si sono caduti massi e arbusti, che hanno invaso la carreggiata in prossimità del centro del paese costiero. Resterà quindi chiusa per 8 giorni la SS 163 al km 45+010, nelle fasce orario stabilite nei seguenti giorni: dal 3 dicembre al 6 dicembre dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17; seguiranno le opere di disgaggio dei massi e pulizia della vegetazione dal 10 dicembre al 13 dicembre dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 17.00.