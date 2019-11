Cetara, frana di un costone: caos e traffico in tutta la Costiera amalfitana

Frana costone a Cetara: paura e traffico in tilt in Costiera Amalfitana. Sono interminabili le frane che purtroppo si verificano soprattutto in questo periodo dell’anno in cui le condizioni meteo particolarmente avverse alimentano la fragilità delle montagne della Costa d’Amalfi. Come riporta salernonotizie, la Costiera è bloccata da un traffico intenso su tutta la Statale 163 Amalfitana, con forze dell’ordine e Vigili del Fuoco sul posto per tentare di ristabilire la normale circolazione ed accertarsi che non ci siano vittime o feriti. A quanto pare la frana sarebbe stata causata dal crollo di un albero che, rovinando su parte del costone già fragile, ne ha determinato il crollo. Seguiranno sicuramente aggiornamenti e vi terremo aggiornati in merito.