CETARA ERCHIE CAMION SI RIBALTA TRAFFICO BLOCCATO

Anteprima all’alba di questa mattina alle ore 4 tra Erchie e Cetara un camion che trasportava bobbine di carta si è rovesciato ribaltandosi. Inevitabilmente la strada e stata chiusa sul posto carabinieri e personale ANAS verso le 6 e arrivata una gru privata per togliere il mezzo ribaltato. Non si conoscono ancora le cause del ribaltamento. A dopo gli aggiornamenti