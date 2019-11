Cava de’ Tirreni. Un phon dimenticato acceso innesca un incendio nella casa del sindaco, lievi ustioni per il figlio

Cava de’ Tirreni. Questa mattina paura per il Sindaco Vincenzo Servalli e la sua famiglia. Erano circa le 9.00 quando un incendio è divampato nell’abitazione del primo cittadino, in un condominio di via Sabato Martelli Castaldi. A causare le fiamme è stato un phon lasciato incautamente acceso ed appoggiato su un divano che ha preso immediatamente fuoco. Le fiamme si sono in un attimo propagate nell’intera stanza. Il sindaco non era in casa in quel momento mentre erano presenti la moglie ed il figlio maggiore che, appena resisi conto di quanto stava accadendo, si sono precipitati sul terrazzo ed hanno chiesto aiuto. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Protezione Civile e gli operatori della Metellia. Anche il sindaco, avvisato della situazione, si è precipitato verso casa. Sul luogo è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato il figlio di Servalli presso l’ospedale cittadino a causa delle leggere ustioni riportate ad una gamba.