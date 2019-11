Cava de Tirreni / Ravello: Assolto il cardiologo accusato di omicidio colposo

Cava de Tirreni / Ravello ( Costiera amalfitana ) Dopo esser stato rinviato a giudizio nel 2016, il cardiologo Giuseppe Aucello accusato di omicidio colposo ha visto la sua assoluzione dopo cinque interminabili anni, difeso dall’avvocato Stefania Forlani.

La vicenda riguarda il famoso caso dell’anziana che si sentì male la domenica del 9 novembre 2014. Fu accompagnata dai figli in ospedale con dolori allo stomaco e vomito, i medici le somministrarono antidolorifici, e un farmaco contro il vomito. Quindi fu dimessa, refertando una banale influenza. A casa l’anziana ebbe una notte insonne: ancora vomito e dolori addominali. Il medico di famiglia le diede delle flebo con il plasil contro il vomito, ma le sue condizioni peggiorarono. Il mercoledì Maria tornò al pronto soccorso. Sottoposta ad ecografia, si scoprì che aveva del liquido nello stomaco, nella zona pelvica e nei polmoni. Alle 21 venne visitata dal chirurgo di turno e alle 23,30 trasferita in sala operatoria. La mattina dopo morì.

Il medico è stato assolto perché il fatto non sussiste, dopo esser stato accusato di omicidio colposo e aver cagionato la morte di una donna per “imprudenza e inperizianegligenza” e per aver «colposamente omesso di diagnosticare un infarto al miocardio in corso nonostante v

La donna presentava agli esami ecografici la presenza di liquido nell’addome e visto il perdurare dei dolori, i chirurghi optarono per un intervento conclusosi con l’operazione di colecisti. Le perizie di parte e l’audizione del medico legale hanno convinto i giudici della non colpevolezza del cardiologo, chiamato dai colleghi per un consulto.

Bisognerà ora attendere le motivazioni e la parte civile, ovvero i figli della signora deceduta.