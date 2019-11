Cava de’ Tirreni questa sera in festa per San Martino, appuntamento alla Parrocchia di S. Maria del Rovo

Cava de’ Tirreni. Questa sera la città festeggia San Martino. L’inizio è previsto alle 20.30 nei locali della chiesa della Parrocchia di S. Maria del Rovo dove si potranno gustare tante prelibatezze (dal dolce al salato) e bere del buon vino. Il tutto allietato dalla musica del coro “InCanto” e dai balli del gruppo “Il Rovo”. Un’occasione per stare insieme ed al calduccio in una giornata dai sapori tipicamente autunnali ma che, proprio per questo, invoglia a trascorrere un po’ di tempo in compagnia e divertendosi… mentre fuori piove.