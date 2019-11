Cava de’ Tirreni. A processo un 19enne per aver minacciato ed aggredito reiteratamente i genitori al fine di estorcere denaro

Cava de’ Tirreni. Un ragazzo di 19 anni ha più volte aggredito i propri genitori minacciandoli anche di morte per estorcere loro del denaro. Diversi gli episodi verificatisi, tutti di grave entità. In un’occasione il giovane avrebbe puntato il coltello contro i genitori, un’altra volta avrebbe minacciato di far esplodere la bombola del gas e di incendiare l’autovettura del padre, oltre alle tantissime aggressioni con calci e pugni accompagnati da lanci di oggetti. Per fortuna i genitori sono sempre usciti indenni dagli episodi di violenza ad opera del figlio, ad eccezione di una volta in cui il padre riportò un trauma contusivo alla mano sinistra. Ma di certo le vere conseguenze non sono fisiche ma psicologiche in quanto la coppia è costretta a vivere in uno stato di perenne paura. Per il 19enne il Tribunale ha finalmente firmato un divieto di avvicinamento ai genitori ed ora si trova in attesa del processo con giudizio immediato; dovrà rispondere delle accuse di estorsione, maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni dei genitori.